Paszporty covidowe, obostrzenia regionalne. Ekspertka o działaniach rządu ws. czwartej fali

• A paszporty covidowe przy korzystaniu np. z restauracji, kin czy urzędów powinny być obowiązkowe?

– Zdecydowanie tak. W krajach takich jak USA czy Kanada, gdzie jest obowiązek posiadania paszportu covidowego w przypadku korzystania nie tylko z miejsc rozrywki, ale też na przykład przy wejściu do budynków instytucji publicznych, stało się to już naturalne. Planowane wprowadzenie takiego obowiązku w Austrii potwierdza, że jest to bardzo motywujące do szczepień. Obecnie do punktów szczepień ustawiają się tam kolejki, bo ludzie nie wyobrażają sobie, że nie będą mogli wejść do kina czy restauracji.

Ponadto powinien być wprowadzony obowiązek szczepień w zawodach takich jak między innymi medycy i pracownicy opieki zdrowotnej czy nauczyciele, którzy są cały czas w kontakcie z bardzo dużą grupą ludzi. W Polsce szczepienia nadal nie są na wystarczającym poziomie. Grupa niezaszczepionych to ok. 15 mln Polaków. A pamiętajmy, że są osoby, które mimo pełnego zaszczepienia nie są w stanie zbudować odporności, albo jest ona bardzo niska. Są też pacjenci, którzy ze względu na różne schorzenia nie mogą przyjąć szczepionki, nawet jeśli by chcieli.

• Jak duża jest grupa osób, które mimo pełnego zaszczepienia nie mają przeciwciał?

– Grupa tzw. non-responders to ok. 5-10 proc. całej populacji. To są osoby zdrowe, ale ich układ odpornościowy po prostu nie reaguje na szczepionkę. Nie jest to nowe zjawisko, podobny brak odpowiedzi obserwuje się też przy innych szczepionkach. Z kolei osoby z obniżoną odpornością, związaną na przykład z chorobą onkologiczną, są w stanie zbudować odporność, ale może być ona bardzo niska.

• A co ze szczepieniami dzieci?

– Możemy się spodziewać, że niebawem zostaną dopuszczone szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Wieku rodziców niestety nadal wątpi w bezpieczeństwo tych szczepionek, co pokazują statystyki szczepień nastolatków od 11. roku życia. Argumentem przemawiającym za koniecznością szczepień jest aktualna sytuacja w szpitalach na oddziałach dziecięcych. Zapełniające się momentalnie łóżka szpitalne potwierdzają, że czwarta fala nie oszczędza najmłodszych pacjentów, którzy również mogą przechodzić COVID-19 bardzo ciężko, a potem zmagać się z poważnymi powikłaniami. W poprzednich falach takich pacjentów było bardzo mało, teraz trzeba dla nich tworzyć kolejne łóżka. Dodajmy do tego coraz cięższą sytuację w pediatrii, braki lekarzy i oddziałów dla dzieci.