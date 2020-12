Pierwsze dwa kartony szczepionek dotrą do Polski w sobotę. Przyjadą busem

Kuczmierowski szczegółowo tłumaczył, jak transportowana będzie szczepionka z Belgii. Informacje w systemie logistycznym będą pozwalały na obserwowanie przejazdu ładunków i warunków przechowywania, m.in. temperatury.

Pierwsze dwa kartony dotrą do nas busem, jednak nie wiadomo jeszcze, o której godzinie przekroczą polską granicę – dokładnie będzie to wiadomo, gdy opuszczą one magazyny w Belgii. Taki sygnał powinien dotrzeć do wszystkich krajów 25 grudnia.

Kolejny transport ma zawierać 300 tys. dawek, a do końca stycznia powinno ich dotrzeć do Polski 1,5 mln – zaznaczył. Połowa z 300 tys. szczepionek trafi do szczepienia, a połowa do ultrazimnych lodówek, żeby zabezpieczyć drugą dawkę szczepionki, którą należy podać po 21 dniach.

Szczepionki trafią do jednego magazynu – hurtowni farmaceutycznej Agencji Rezerw Materiałowych – tak jak inne leki, które przyjmuje od wielu lat ARM. Z izoboksów z ciekłym lodem trafią do podobnych opakowań transportowych i pojadą do sześciu hurtowni – magazynów farmaceutycznych w kraju.

Kolejnego dnia – w niedzielę 27 grudnia – z tych hurtowni zostaną rozwiezione do 72 szpitali w kraju wybranych tak, by równomiernie rozpocząć tego dnia szczepienia medyków. W hurtowaniach zostaną przepakowane w małe pudełka i w warunkach tzw. zimnego łańcucha farmaceutycznego trafią do punktów szczepień.

W transporcie będzie je kontrolowało urządzenie – dataloger, pokazujące położenie GPS, temperaturę i warunki przechowywania – podał prezes.