Uchodźcy z Ukrainy niechętni szczepieniom przeciwko Covid-19

Zaledwie 35,4 tys. uchodźców z Ukrainy przyjęło w Polsce szczepionkę przeciwko Covid-19 – wynika z danych resortu zdrowia, do których dotarła "Rzeczpospolita".

Gazeta ocenia, że "to kropla w morzu, biorąc pod uwagę fakt, że do Polski przybyło ok. 2,7 mln uchodźców, a Ukraina jest jednym z najsłabiej wyszczepionych krajów w Europie".

Do 27 lutego dwiema dawkami zaszczepiło się w tym kraju 15 mln obywateli, czyli 34,3 proc. By można było mówić o odporności populacyjnej, osób zaszczepionych powinno być co najmniej dwa razy tyle.

Według "Rz" "statystyki pokazują, że w Polsce szczepią się głównie uchodźcy powyżej 18. roku życia".

- W tej grupie wakcynę przyjęły 32 943 osoby. Nieco ponad 2 tys. zaszczepionych to młodzież między 6. a 17. rokiem życia. Najrzadziej wśród uchodźców szczepi się w Polsce małe dzieci – to zaledwie 414 osób - czytamy.