W Lubelskiem w tym roku zmarło już 5 tysięcy osób z COVID-19

Zaginęła 2 tygodnie temu. Policjanci poszukują 62-latki spod Ryk

Wyszła z domu we wtorek – 14 grudnia i do tej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania. Nie nawiązała też kontaktu z rodziną. Policjanci z Ryk poszukują 62-letniej Bożeny Rożewskiej i proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety.