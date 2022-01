Wiceminister ujawnia pandemiczne dane. Lawinowy wzrost zachorowań

Już w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał, że za około dwa tygodnie nastąpi szczyt piątek fali pandemii. Szacunki wskazują na 60 tys. – 140 tys. zachorowań dziennie. Poniedziałkowy raport MZ informował o 10,4 tys. nowych przypadkach koronawirusa w całej Polsce.

We wtorek w programie „Newsroom” wiceszef resortu Waldemar Kraska ujawnił, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 19 652 nowych zakażeń koronawirusem.

– Tydzień do tygodnia to jest wzrost o 72 proc. To jest dość duży, lawinowy skok. Przybywa niestety nowego wariantu Omikron. Potwierdzono już 709 przypadków – powiedział Kraska i dodał, że jest dużo zakażeń Omikronem. Stwierdza się je głównie w województwie pomorskim. – W ciągu ostatnich dwóch tygodni, z tych próbek, które badaliśmy, 50 proc. to wariant Omikron. Jeżeli patrzymy na cały kraj, wariant Omikron stanowi prawie 19 proc. wszystkich zakażeń – powiedział Kraska.