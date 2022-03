Hollywoodzki aktor idzie pieszo w stronę polskiej granicy

Penn ma zamiar pokazać wojenne realia Ukrainy. Przyjechał tam kręcić film. Ostatnio spotkał się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim oraz wicepremier Iryną Wiereszczuk.

Przygotowania do filmu Penn rozpoczął jeszcze w listopadzie, kiedy niewiele rzeczy zapowiadało rosyjski atak.

Teraz aktor zmierza w stronę Polski. Na Twitterze umieścił zdjęcie, jak idzie w stronę granicy.

– Ja i dwóch kolegów przeszliśmy mile do polskiej granicy po pozostawieniu naszego samochodu na poboczu. Prawie wszystkie samochody na tym zdjęciu przewożą tylko kobiety i dzieci, większość bez śladu bagażu, a samochód jest ich jedyną wartością – napisał.

