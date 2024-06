Zwrot podatku z Belgii – kiedy mija termin?

Czy rozliczenie z belgijskim urzędem skarbowym jest obowiązkowe?

Odpowiedź jest prosta: tak. Każda osoba, która pracowała na terenie Belgii, musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dotyczy to zarówno pracowników oddelegowanych do pracy na terenie tego kraju, jak i osób wyjeżdżających do pracy sezonowej. Ale wypełnienie zeznania podatkowego może być kłopotliwe dla osób, które nie znają języka i którym brakuje specjalistycznej wiedzy – trudno to zrobić, nie wiedząc, jak funkcjonuje belgijski system podatkowy. Co w tej sytuacji?

Jak można przeczytać na stronie internetowej https://www.decret.pl/zwrot-podatku-z-belgii/, w rozliczeniu się z Federale Overheidsdienst Financien pomóc może dobre biuro rachunkowe. Ze złożeniem deklaracji nie warto zwlekać – o odzyskanie podatku można starać się do 3 lat wstecz. Przykładowo za rok podatkowy 2021 rozliczenie można wysłać do końca bieżącego roku.

Ile wynosi zwrot podatku z Belgii?

To, jaka kwota trafi na rachunek bankowy osoby, która rozliczyła się z belgijskim urzędem skarbowym, zależy od kilku czynników. Po pierwsze, kluczowa jest wysokość zaliczek odprowadzanych przez pracodawcę do urzędu skarbowego. Po drugie, niekiedy można zastosować ulgi – dzięki nim należny podatek będzie niższy, a zwrot odpowiednio wyższy. Przykładowe ulgi, jakie można zastosować w rozliczeniu, to:

ulga na dzieci – mowa o dzieciach do 18. roku życia;

ulga na dzieci wymagające szczególnej opieki – przykładem jest dziecko z niepełnosprawnością;

ulga na żonę, która nie pracuje lub której zarobki są niskie.

Dobre biuro rachunkowe, które dokonuje rozliczenia w imieniu klienta, dokładnie analizuje jego sytuację. Wpływa to na wysokość zwrotu – może on wynosić nawet kilka tysięcy euro.

Ile trzeba czekać na zwrot podatku z Belgii?

Czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku z Belgii jest uzależniony od kilku czynników. Z praktyki specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem na co dzień wynika, że na decyzję o zwrocie nadpłaconego podatku trzeba poczekać od 6 do 12 miesięcy. Rzadko kiedy decyzja jest wydawana przed tym terminem. Oznacza to, że osoby pracujące na terenie Belgii muszą uzbroić się w cierpliwość – na pieniądze trzeba będzie poczekać.

Jakie dokumenty przygotować do rozliczenia z belgijskim fiskusem?

Rozliczenie się z belgijskim urzędem skarbowym wymaga zgromadzenia dokumentów. Jaka dokumentacja jest potrzebna? Podobnie jak w przypadku składania zeznania podatkowego w Niemczech (więcej na ten temat można przeczytać tutaj: https://www.decret.pl/zwrot-podatku-z-niemiec/) wymagane są:

dokumenty podatkowe od pracodawcy – w Belgii jest to karta podatkowa Loonfiche;

akt małżeństwa – w przypadku osób, które chcą się rozliczyć wspólnie z małżonkiem i robią to po raz pierwszy;

kserokopia dowodu osobistego.

Niekiedy wymagane mogą być dodatkowe dokumenty, które potwierdzą np. prawo do skorzystania z określonej ulgi. Szczegółowych informacji w tym zakresie może udzielić pracownik biura rachunkowego.