Iga Świątek zawieszona. "Ta sytuacja złamała mi serce"

Tą substancją jest trimatezydyna (TMZ), a o jej wykryciu w organizmie Igi Świątek dzisiaj poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA). Skutkiem antydopingowego badania, którego wynik dał pozytywny wynik, było zawieszenie naszej zawodniczki, co spowodowało jej absencję na azjatyckich turniejach rozgrywanych pod koniec sezonu.

Do sprawy odniosła się już WTA, czyli federacja kobiecego tenisa zawodowego.

Statement from the WTA:



The WTA acknowledges the decision by the International Tennis Integrity Association (ITIA) – which administers the Tennis Anti-Doping Program (TADP) – in issuing a one-month suspension to Iga Swiatek, following the identification of a contaminated…