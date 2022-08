Inflacja uderza w kieszenie Polaków. "Ludzie nie wyrobią z takich stawek, jakie mają"

>>> Rośnie inflacja, rosną stopy procentowe. Wszyscy dostajemy po kieszeni <<<

- Ludzie nie wyrobią z takich stawek, jakie mają i nie oszukujmy się, wszystko idzie do góry, ludzie mają pod górkę – mówi jeden z mieszkańców Augustowa.



- Ja mam 57 lat, zarabiam, ile zarabiam, po prostu nie da się tego utrzymać. Żona musi jeździć do Niemiec, a ma 55 lat, gdyby nie to, to byśmy nie dali rady wyżyć – dodaje inny mieszkaniec Augustowa.