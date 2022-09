Jacek Kurski odwołany ze stanowiska prezesa TVP

To nie pierwsze jego odwołanie ze stanowiska telewizji. Rada Mediów Narodowych uczyniła tak już w marcu 2020 roku, a Kurski oddał się do wówczas do dyspozycji prezydenta Andrzeja Dudy. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, prezydent miał lobbować za usunięciem Kurskiego ze stanowiska. Powodem konfliktu miała być z kolei ustawa, na mocy której media państwowe miały otrzymać 2 mld zł z budżetu państwa. Pieniądze zostały przelane, a po czterech miesiącach Kurski wrócił na stanowisko prezesa.

Mateusz Matyszkowicz, który teraz zastąpił Kurskiego na stanowisku prezesa to dotychczasowy szef TVP Kultura.

Jest z wykształcenia filozofem. Był współpracownikiem swojego wykładowcy prof. Ryszarda Legutki (PiS) w latach 2005-2007.

Na początku lutego 2018 r. Matyszkowicz został dyrektorem zespołu w TVP, który ma kształtować pozytywny wizerunek Polski i promować historię Polski w kraju i na świecie. W kwietniu 2018 r. objął stanowisko wiceszefa biura programowego TVP.

Zmiana na stanowisku prezesa TVP nie oznacza oczywiście negatywnej oceny dotychczasowej pracy. Już niedługo przed @KurskiPL nowe zadania. — Radosław Fogiel (@radekfogiel) September 5, 2022

Rzecznik prasowy PiS, Radosław Fogiel od razu skomentował, że odwołanie Kurskiego nie jest wynikiem złej oceny jego pracy. Dodał, że wkrótce przed byłym już prezesem zostaną postawione nowe zadania.

W ocenie Leny Kolarskiej-Bobińskiej, byłej eurodeputowanej z Lubelszczyzny i związanej z PO, Kurski ma odpowiadać za kampanię wyborczą PiS. Tak napisała naTwitterze.