Joe Biden wycofuje się z wyborów w USA

Dalej 46. prezydent Stanów Zjednoczonych wymienia kilka najważniejszych jego zdaniem osiągnięć ze swojej kadencji i wyraża wdzięczność Amerykanom, gdyż jego zdaniem „nic z tych rzeczy nie wydarzyło by się bez nich”.

– To był największy zaszczyt w moim życiu służyć wam jako prezydent. Podczas gdy było w mojej intencji ubiegać się o reelekcję, wierzę, że jest to w najlepszym mojej partii i kraju, żeby wycofać się z kampanii i skupić się na rzetelnym wykonywaniu swoich obowiązków jako prezydenta do końca obecnej kadencji – przekazał w oświadczeniu do rodaków Biden.