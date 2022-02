Kolorowy „robot” i Miłosz Bachanko. Tak lubelskie chce podbić Dubaj

Koszt lubelskiej misji do Dubaju to około 2 mln złotych. Na liście oficjalnej delegacji są m.in. pracownicy Muzeum Wsi Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego czy członkowie Fundacji Sztukmistrze. To właśnie oni zorganizowali podczas Expo 2020 występy i warsztaty.

Fundacja Sztukmistrze zaprezentowała specjalnie przygotowany spektakl „Lubelskie be collective” inspirowany motywem ekologicznym.

Robotyczny zespół młodych konstruktorów z Kraśnika, Spice Gears był prezentowany np. przez wielką maskotkę-robota.

Lubelski skansen zorganizował warsztaty robienia kwiatów z bibuły i wianków. –Odwiedzający wystawę mogą podziwiać tradycyjne wycinanki i brać udział w warsztatach robienia świec z wosku pszczelego – dodaje urząd marszałkowski, który zorganizował wyjazd i uzupełnia: – Uniwersytet Medyczny w Lublinie prezentuje sztuczną inteligencję, zasady cyfryzacji w badaniach okulistycznych oraz swoją perłę, czyli lubelski akademicki szpital symulacyjny, który łączy ze sobą cechy symulacji kontrolowanej z pracą kliniczną.

Za muzyczną cześć odpowiada młody, utalentowany i nagradzany akordeonista Miłosz Bachonko. W Dubaju prezentuje utwory ze swojej ostatniej płyty.

Lubelskie będzie obecne na Expo 2020 do 16 lutego.