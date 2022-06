Mały chłopczyk zmarł w rozgrzanym samochodzie

Sprawą zajęła się prokuratura, która prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca.

Do tej strasznej tragedii doszło w środę. Jak ustalił nieoficjalnie RMF FM, matka 1,5 rocznego chłopca, najprawdopodobniej zawiozła starsze dzieci do przedszkola i zapomniała o najmłodszym synu, po czym pojechała do pracy.

Po południu udała się do żłobka po syna, jednak tam usłyszała, że dzisiaj chłopca w ogóle tam nie zaprowadziła. Jak podaje RMF FM, kobieta dopiero wtedy zauważyła na tylnym siedzeniu syna. Chłopiec niestety nie dawał już oznak życia.

Prokuratorzy na razie nie mogą przesłuchać matki chłopca, ze względy na jej stan zdrowia. Jej wyjaśnienia będą kluczowe dla sprawy.