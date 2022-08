Milion złotych nagrody za pomoc w wykryciu sprawcy zanieczyszczenia Odry. "Wszystkie służby działają"

Kto zatruł Odrę? Prokuratura prowadzi śledztwo, wojewodowie zakazują wstępu do rzeki, poleciały głowy

Prokuratura we Wrocławiu prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn wycieku toksycznych substancji do Odry, a policjanci kontrolują fabryki w rejonie, gdzie mogło dojść do skażenia. Polskie władze nie potwierdzają, że do wody przedostała się rtęć, a premier zdymisjonował szefa Wód Polskich oraz szefa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska