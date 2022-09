Narodowe Czytanie 2022. Para prezydencka odczytała fragment "Ballad i romansów"

– "Za wolność naszą i waszą" - to romantyczne hasło obowiązujące do dzisiaj, kiedy popatrzymy na to, co dzieje się w Ukrainie – dodał.

Wraz z pierwszą damą odczytali fragment "Ballad i romansów".

Inaugurując akcję prezydent ocenił, że dla Polski i Polaków epoka romantyzmu ma szczególne znaczenie. – Romantyzm, przede wszystkim ten Mickiewiczowski, narodził się, gdy Polska nie była wolna, nie miała swojej państwowości – mówił Duda.

– Poczucie potrzeby wolności i jej odzyskania, poczucie niezrozumienia w relacji pomiędzy Polską a innymi państwami i narodami, wewnętrzne idealizowanie ojczyzny (...) miało u nas szczególny wymiar i znalazło swój wyraz w poezji Adama Mickiewicza – dodał.