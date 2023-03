Nie żyje Janusz Weiss – dziennikarz, twórca Radia Zet

Dziennikarz zmarł w piątek, a informacje o tym podała rodzina Janusza Weissa. Miał 74 lata.

Janusz Weiss to jeden z twórców Radia Zet, To współtwórca Radia ZET, prowadził audycję "Dzwonię do Pani, Pana w bardzo nietypowej sprawie", w której obnażał polskie absurdy. Miał także program „Wszystkie pytania świata", ale największą rozpoznawalność przyniosło mu prowadzenie teleturnieju „Milion w rozumie”.

W 2010 roku otrzymał wyróżnienie w kategorii: „ReformaTOR” – nagroda została mu przyznana przez studentów dziennikarstwa w plebiscycie MediaTory. W 2011 r. Janusz Weiss został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.