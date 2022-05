Ruch Chorzów – Motor Lublin 4:0. Fortuna I Liga najwcześniej za rok

Brak skuteczności, błędy indywidualne i trochę pecha. To przyczyny niedzielnej porażki Motoru Lublin w Chorzowie. W finale baraży o awans do Fortuna I Ligi Ruch rozbił drużynę Marka Saganowskiego aż 4:0. A to oznacza, że żółto-biało-niebiescy plany gry na zapleczu ekstraklasy muszą odłożyć o kolejny rok