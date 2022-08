Ojciec Wiśniewski napisał list do Kaczyńskiego. Czy prezes PiS odpisze?

I dodaje: – I oto w wymarzonej, wolnej Polsce, publiczna telewizja kierowana przez Pana Jacka Kurskiego oskarża politycznych konkurentów o największe zbrodnie. O świadome niszczenie Polski, o świadome niszczenie polskiej rodziny i polskiej kultury, o plan zniszczenia Kościoła, o realizowanie interesów nie Polski, ale obcych mocarstw. (…) To jest zatruwanie Duszy Narodu! Nad tym nie można przejść do porządku dziennego! Tu nie można być obojętnym!

– Reakcji ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego raczej się nie spodziewam – przyznaje w rozmowie z Dziennikiem lubelski dominikanin. – Ważne jest, by została wywołana publiczna debata na ten temat.

I dodaje: – Wydaje mi się, że należy głośno powiedzieć o tym co się dzieje. Zareagować na rzeczywiste kłamstwa, które się pojawiają, w sytuacji kiedy nikt tego nie robi.

List duchownego szeroko komentowali m.in. politycy. – To bardzo mądre słowa bardzo mądrego człowieka, który apelując do mieniącego się katolikiem Jarosława Kaczyńskiego trafnie określa rzeczywistość. W pełni się pod tym podpisuję i mam nadzieję, że ten apel chociaż w niewielkiej części trafi do prezesa, bo nie ulega wątpliwości, że to on jest głównym zawiadowcą przekazu w publicznej telewizji – komentuje Marta Wcisło, lubelska posłanka Koalicji Obywatelskiej, znana z ostrych politycznych polemik z politykami PiS przed kamerami.

– W żadnym wypadku – słyszymy jednak od polityków PiS, gdy pytamy, czy szef ich partii odniesie się do słów lubelskiego dominikanina. Nikt z naszych rozmówców nie chce jednak wypowiedzieć się pod nazwiskiem. – Nie zgadzam się treścią tego listu, ale zbyt mocno szanuję o. Ludwika Wiśniewskiego, by z nim polemizować – mówi nam jeden z ważniejszych parlamentarzystów PiS z Lubelskiego.

Dysproporcja w TVP

W drugim kwartale tego roku politycy Zjednoczonej Prawicy byli pokazywani na antenach Telewizji Polskiej przez niemal 200 godzin (wzrost w stosunku do I kw. o ok. 64 godziny). Politycy KO w tym samym czasie byli pokazywani w TVP przez ponad 27 godzin. Dla polityków Kukiz’15 przeznaczono 3,5 godziny (średnio ponad godzinę miesięcznie), a wypowiedzi Lewicy Razem widzowie TVP mogli zobaczyć w sumie przez 1,5 godziny.