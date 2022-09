Operacja London Bridge. Brytyjczycy do śmierci królowej Elżbiety szykowali się od lat 60.

Wreszcie, jej odejście uświadamia nam, dlaczego niezbyt duże wyspiarskie państwo odegrało i odgrywa tak istotną rolę w świecie. Bo jest silne siłą swoich instytucji, ich trwałości, tradycji, rytuałów i procedur. Szczegółowy plan („Operacja London Bridge”), związany ze śmiercią królowej i przebiegiem uroczystości żałobnych, opracowano już w latach 60. i regularnie aktualizowano oraz przeprowadzano próby. Zgodnie z planem pierwszy o śmierci królowej dowiaduje się jej sekretarz. Następnie premier (otrzyma wiadomość ‘London Bridge is down’), szefowie państw Wspólnoty, korpus dyplomatyczny, rządy. Potem media, jednocześnie, w tym samym czasie, odźwierny pałacu Buckingham w żałobnych szatach wywiesi nekrolog na bramie (i znajdzie się on na stronie www pałacu). BBC aktywuje RATS (radio alert transmission system), zostaną aktywowane „obit lights” i stosowne reakcje (playlisty, news breaks), uruchomione ustalone procedury – lista tematów programów telewizyjnych i radiowych i zakontraktowanych ekspertów jest gotowa od dawna. Wszyscy w mediach ubrani będą na czarno. Wszystkie kanały BBC przerwą transmisje, wszystkie stacje radiowe BBC wyemitują ‘This is the BBC from London’. Na ekranach pojawi się królewska chorągiew, wybrzmi God save the Queen. Wieczorem tego dnia następca tronu wygłosi pierwszą mowę do narodu. Zbiorą się izby parlamentu, ludzie wyjdą z pracy do domu, kapitanowie samolotów ogłoszą pasażerom, wszystkie (nie tylko państwowe) flagi w kraju zostaną opuszczone do pół masztu, dzwony zabiją (w londyńskiej Katedrze Św. Pawła – przez dwie godziny).

W zależności od tego, gdzie królowa umrze, rozpisany jest dokładny plan transportu. Ciało trafi w każdym wypadku do sali tronowej Buckingham, wartę będzie trzymać czterech gwardzistów, w „pochylonych” czapach i z lufami do dołu. Następnych 9 dni jest dokładnie rozpisanych (D-Day, D+1 aż do D+9) – w ciągu doby proklamowany zostanie następca tronu (dokładnie o 11 w D+1), koronację będzie prowadził Garter Principal King of Arms (Wielki Herold Anglii), bo zawsze się tak dzieje od 1415 roku; ceremonia będzie w wielu miejscach, ze stosownym ceremoniałem i oprawą, Marshalls and Sheriffs ogłoszą objęcie tronu w całym kraju, który przez następne 4 dni król będzie objeżdżał (Belfast, Edinburgh, Cardiff);

– mistrzem ceremonii będzie Duke of Norfolk (bo tak jest od 1672 roku), przez cztery dni po D+4 trumna będzie wystawiona w Westminster Hall, pogrzeb w D+9, trumnę poniesie 10 ludzi – ważyć będzie 250 kg, dzień będzie wolny od pracy, o 9 uderzy Big Ben, o 11 trumna zostanie wniesiona do Abbey – kraj stanie w bezruchu i ciszy – kadeci Royal Navy pociągną potem lawetę artyleryjską z trumną, od Hyde Park Corner karawan powiezie ją do Windsor Castle.

Instrukcja dotycząca tej „operacji” liczy kilkaset stron, a aktualizowana regularnie lista gości liczy ok. 10 000 nazwisk. Protokół dokładnie określa, co ma być zrobione na każdym szczeblu i w każdej miejscowości (np. księgi kondolencyjne mają być z pojedynczych kartek, żeby można było usunąć niewłaściwe wpisy).

A potem jak zawsze: umarła królowa, niech żyje król. Wbrew plotkarskim mediom Karol III jak najbardziej nadaje się na króla. Całe życie przygotowywał się do tej roli. I długo na nią czekał – obejmuje tron w wieku 73 lat, to także bez precedensu w historii Wielkiej Brytanii.

Jakub Olchowski

doktor z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS. Zajmuje się m.in. procesami transnarodowymi, bezpieczeństwem międzynarodowym, dezinformacją i manipulacją jako instrumentem polityki, stosunkami międzynarodowymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Autor m.in. publikacji Relacje Ukrainy z NATO - trudne partnerstwo oraz wielu artykułów naukowych.