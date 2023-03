„Pech” kierowcy. Wyprzedził nieoznakowany radiowóz przed przejazdem kolejowym. Wideo

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek na ulicy Rokicińskiej w Łodzi. Na nagraniu, które udostępniło w mediach społecznościowych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) widać jak kierujący audi wyprzedza radiowóz oraz poprzedzający go samochód.

- Inspektorzy niezwłocznie podjęli interwencję i ukarali kierującego mandatem w wysokości 1500 zł i 15 pkt. karnymi – czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Nagranie publikujemy ku przestrodze.