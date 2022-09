Płaca minimalna musi wzrosnąć dwa razy w ciągu roku, bo taki obowiązek na rząd nakładają przepisy. Wynika to z bardzo wysokiej inflacji, która sięgnęła 16 procent.

– Płaca minimalna powinna być swego rodzaju drogowskazem - zarówno dla pracodawców jak i instytucji publicznych. Pokazuje to, w jaki sposób chcemy, by kształtowane były relacje płacowe na rynku – powiedział na wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Właśnie we wtorek zapadły decyzje co do „najniższej krajowej” w 2023 roku.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Spełniamy obietnice złożone Polakom. Jednocześnie pracujemy nad tym, żeby płace netto Polaków rosły jeszcze bardziej i były w godne w czasach tej putinflacji. Równolegle walczymy o każde miejsce pracy, żeby poziom bezrobocia był jak najniższy. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 13, 2022

Obecnie płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto. W 2023 r. będzie znacznie wyższa.

Od stycznia 2023 - 3450 zł brutto

Od lipca 2023 - 3500 zł brutto.

W górę pójdzie także minimalna stawka godzinowa. Będzie to 22,80 zł brutto, a od 1 lipca - 23,50 zł.