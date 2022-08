Pracownicy wodociągów wpadli do szamba. Jednego wyciągnięto, dwóch nie żyje

W czwartek (25.08) przed godziną 12 służby dostały zgłoszenie, że trzech pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wpadło do szamba przy przepompowni w Gąsówce Starej w powiecie białostockim.



- Do tragedii doszło podczas wykonywania prac przez tych mężczyzn. Gdy przyjechaliśmy na miejsce udało nam się wydobyć jedną z osób. Udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Trafiła do szpitala - mówi młodszy brygadier Piotr Chojnowski, rzecznik Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.



Obecny na miejscu pracownik wodociągów powiedział, że w środku powinny być jeszcze dwie osoby. Woda została wypompowana. - Wydobyte została ciała dwóch mężczyzn w podobnym wieku do tego, któremu udało się przywrócić funkcje życiowe. Czyli około 45-50 lat - informuje rzecznik.