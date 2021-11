Śpiulkolot, essa, naura… Co zostanie Młodzieżowym Słowem Roku?

Organizowany od kilku lat konkurs co roku cieszy się dużą popularnością. To obok wskazania słowa roku najbardziej rozpoznawalny konkurs językowy w Polsce. Co roku jury złożone z ekspertów wskazuje finałową grupę spośród nadesłanych propozycji.



Tym razem napłynęło 10 350 zgłoszeń, w tym 2 457 różnych słów i wyrażeń. Jury oceniało propozycje i ostatecznie wskazali 20 zakwalifikowanych do finału. Na Młodzieżowe Słowo Roku można głosować do 30 listopada na stronie internetowej PWN.

Prof. dr hab. Marek Łaziński, członek jury zauważa, że w finałowej dwudziestce króluje słownictwo wartościujące i dodaje: – Choć w slangu młodzieżowym przeważa zazwyczaj wartościowanie negatywne, tym razem mamy w finale aż sześć określeń pozytywnych: baza, essa, gituwa, koks, oddaje, pogchamp.

Finałowa lista

baza – wyraz aprobaty, pozytywnych emocji

boomer – przedstawiciel pokolenia urodzonego w latach 40., 50. lub 60.

cringe – żenada, wstyd

essa – "łatwy" lub okrzyk radości

ez – "łatwy"

foliarz – "wyznawca teorii spiskowych", w ostatnim roku często o antyszczepionkowcach

gituwa – ocena pozytywna, od git "świetnie"

IMO – skrót od ang. in my opinion

kox, koks – zgłaszane najczęściej jako "świetnie", ma jednak wiele znaczeń, m.in. "kokaina", "substancja anaboliczna" oraz "osoba trenująca na siłowni, zażywająca takie substancje"

mrozi – reakcja na coś żenującego

naura – skrót od na razie

oddaje – "opłaca się"

pogchamp – wyraz zadowolenia, aprobaty, pierwotnie emotikon

rel – "czuję to samo", skrót od ang. relatable

sheesh – wyraz zdziwienia lub zaskoczenia

sus – skrót od suspect lub suspicious "podejrzany"

sześćdziesiona – "donosiciel, skarżypyta", od art. 60 kodeksu karnego o nadzwyczajnym złagodzeniu kary dla sprawcy przestępstwa, który ujawni informacje dotyczące innych sprawców

śpiulkolot – miejsce do spania, słowo nawiązuje do mema, śpiulkać to "spać"

twoja stara – funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź

zodiakara – dziewczyna, która wierzy w moc znaków zodiaku i często o tym mówi.

W poprzednich latach wygrywały:

2016:

1. Sztos

2. ogarnąć się

3. beka/masakra

2017

1. XD

2. sztos

3. dwudzionek

2018

1. dzban

2. masno

3. prestiżowy

2019

1.alternatywka

2.jesieniara

3.eluwina