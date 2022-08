Straszny wypadek polskiego autokaru w Chorwacji. Zginęli Polacy jadący na pielgrzymkę do Medjugorie

Jak informował początkowo portal Vecernji list co najmniej 11 osób zginęło w wypadku autobusu na polskich tablicach rejestracyjnych. Do wypadku doszło około godz. 5.40 na na autostradzie A4 kilkadziesiąt kilometrów od Zagrzebia. To fragment autostrady od granicy z Węgrami w kierunku stolicy Chorwacji.

Najnowsze informacje są takie, że zmarła jedna z osób rannych. W związku z tym tragiczny bilans wypadku w Chorwacji to już 12 ofiar śmiertelnych. 33 osoby są ranne. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Zagrzebiu i Varazdinie.

Na miejsce wypadku przyjechali minister spraw wewnętrznych i wicepremier Chorwacji. Jest tam już także konsul Polski w Chorwacji.

Autostrada A4 w kierunku Zagrzebia jest zablokowana. Na razie jeszcze nie wiadomo dlaczego doszło do wypadku.

Jak powiedział na antenie TVN 24 rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina, wszystkie ofiary to polscy obywatele. – Autokar ma warszawskie rejestracje – poinformował Łukasz Jasina.

Dodał, że MSZ będzie uruchamiał infolinię dla bliskich ofiar i poszkodowanych w wypadku.

– W stanie ciężkim jest ogromna część tych osób, które są ranne – powiedział Jasina.

Tuż przed godziną 10 premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ofiary to uczestnicy pielgrzymki do Medjugorie.