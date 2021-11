Tragedia na paradzie bożonarodzeniowej. Samochód wjechał w tłum, są zabici i ranni [wideo]

Na filmiku, umieszczonym w sieci, między innymi, przez Mike'a Singtona, związanego z NBCUniversal, widać, jak szybko jadący SUV - dosłownie - wbija się w osoby, które uczestniczyły w paradzie bożonarodzeniowej. Pojazd nie zatrzymał się, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Horror in downtown Waukesha Wisconsin as SUV plows into parade. Declared mass casualty event. pic.twitter.com/jXrFCSDr6V — Mike Sington (@MikeSington) November 22, 2021

Kierowcę udało się jednak schwytać. Jak podaje Andy Ngo, reporter amerykańskiego "The New York Times", zatrzymany sprawca zdarzenia to 39-letni Darrel E. Brooks. Mężczyzna ma bardzo bogatą kartotekę policyjną związaną, między innymi, z napaściami seksualnymi czy przestępstwami narkotykowymi. Jeszcze dwa dni wcześniej przebywał w areszcie, ale wyszedł za kaucją.

That would be this individual from a prior arrest. (He has a very long criminal record.) #Waukesha https://t.co/6uAcsV97zE pic.twitter.com/mc2JFfbVRP — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 22, 2021

Funkcjonariusze podają, że zginęło co najmniej 5 osób, a 40 zostało rannych, w tym co najmniej 15 dzieci. Kilka z poszkodowanych osób jest w ciężkim stanie.

Nie wiadomo jeszcze, jaki był motyw tego ataku.