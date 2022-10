UE może zamrozić pieniądze dla Polski. Zostaniemy z niczym?

2,4 mld euro dla Lubelskiego. Na odnawialne źródła energii, drogi i wsparcie firm

Ponad 2,4 mld euro do 2027 roku trafi do naszego regionu w ramach funduszy unijnych. Negocjacje z Komisją Europejską w tej sprawie dobiegły końca, a władze województwa liczą na to, że program zostanie zatwierdzony w ciągu miesiąca. Dzielenie pieniędzy ma się rozpocząć na początku przyszłego roku.