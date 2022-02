Władimir Putin podpisał decyzję o uznaniu samozwańczych republik

Formalne podpisanie dokumentów poprzedziło długie przemówienie Władimira Putina, który oskarżał Ukrainę o to, że nie jest stabilnym państwem, dlatego musi polegać na innych krajach, takich jak USA. Zarzucał też, że Ukraina buduje broń nuklearną, a to może być zagrożeniem dla Rosji.

Władimir Putin oskarżył też Ukrainę o prowadzenie działań wojennych w Donbasie. Krytykował historyczne decyzje o poszerzanie NATO na zachód od Niemiec. A jego zdaniem, poszerzanie infrastruktury ofensywnej zagraża militarnie Rosji. Mówiąc o tym wspominał o wyrzutniach rakietowych w Polsce.

Premier Morawiecki: to akt agresji przeciwko Ukrainie

– Decyzja o uznaniu samozwańczych „republik” to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji. To jedyny język jaki może zrozumieć Putin. Wzywam do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej w tej sprawie – napisał premier Polski Mateusz Morawiecki.