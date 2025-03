Właśnie dostał polskie obywatelstwo. A teraz dostał zaproszenie na szkolenie wojskowe

Jesse Eisenberg 5 marca otrzymał polskie obywatelstwo. Niedawno w jednym z wywiadów mówił o przygotowywanych w Polsce szkoleniach wojskowych w jednym z wywiadów.

W reakcji na wzmiankę aktora o szkoleniach, premier Tusk zwrócił się do niego w piątek, 14 marca, we wpisie w serwisie X, zapowiadając, że będzie miał dla niego w sobotę „wieści”.

„Drogi Jessie, naprawdę nie ma się czego obawiać, te szkolenia są dobrowolne. Tak, że przyjeżdżaj do Polski. Tak cię tutaj wytrenujemy, że rolę następnego Jamesa Bonda masz w kieszeni” – powiedział szef polskiego rządu.

Jesse Eisenberg opowiadał w programie Tonight Show, że dzień po uzyskaniu obywatelstwa usłyszał o zapowiedzianych przez rząd szkoleniach wojskowych (o czym opowiadał w Sejmie premier, Szczegóły tutaj: Będą wojskowe szkolenia dla wszystkich mężczyzn w Polsce).

Jak mówił Donald Tusk, „trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce”, a ich „gotowy model” ma być opracowany do końca roku.

Jesse Eisenberg to amerykański aktor i reżyser żydowskiego pochodzenia, znany m.in. z roli założyciela Facebooka Marka Zuckerberga w filmie „The Social Network”. W ubiegłym roku do kin trafił film „Prawdziwy ból”, wyreżyserowany przez Eisenberga, który zagrał w nim także główną rolę; jego partner w tym filmie Kieran Culkin otrzymał statuetkę Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.

Film w dużej mierze kręcony był w Lublinie i w Krasnymstawie.

Sam Eisenberg ma polsko-żydowskie korzenie, a jego przodkowie wyemigrowali do USA z Polski i Ukrainy. Aktor w rozmowach z mediami wielokrotnie podkreślał swoje zainteresowanie i bliską więź z Polską, w ubiegłym roku poinformował też, że aplikował o polskie obywatelstwo.