Wojna w Izraelu. Ostrzeżenie MSZ. Młodzież z Lubelskiego nie może wrócić do Polski

W wydanym komunikacie resort zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z Polakami przebywającymi na terytorium Izraela. Do wszystkich, którzy przebywają w tym kraju apeluje również, by do czasu „wyklarowania się sytuacji”, pozostali w bezpiecznych miejscach. W tej chwili bowiem, z powodu niemal całkowitego zamknięcie lotniska w Tel Awiwie oraz ograniczenia na przejściach granicznych, ewakuacja nie jest możliwa.

MSZ radzi, by obserwować media społecznościowe resortu, a także jego placówek.

Wydano zalecenia bezpieczeństwa:

Jeśli przebywasz w bezpiecznym miejscu - zostań tam. Największe niebezpieczeństwo grozi Ci podczas przemieszczania się po kraju - nie zmieniaj miejsca pobytu, chyba że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Granice lądowe z Jordanią są zamknięte, a MSZ odradza próby przejazdu przez granicę z Egiptem.

Nie jedź na lotnisko. Przejazd na lotnisko nie przybliży Cię do powrotu do kraju i będzie większym zagrożeniem, niż pozostanie w domu lub hotelu. Osoby, które już znajdują się na lotnisku, powinny tam na razie pozostać i nawiązać kontakt ze swoimi przewoźnikami.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skontaktuj się z placówką (w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +972 547 444 106 lub e-mail: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl).

Do ataku Hamasu na Izrael doszło w sobotę o świcie. Palestyńscy bojownicy przeniknęli do kilku miast na południu kraju. Doszło również do ataków rakietowych. Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił, że kraj znalazł się w stanie wojny. Zapowiedział odwet. Rozpoczęły się walki. Cały czas trwają. Jest wielu zabitych.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. W niedzielę rano do ataku włączył się również Hezbollah.

PLL LOT odwołał wszystkie zaplanowane na dzisiaj loty do Izraela.

Jak podaje Gazeta Wybrocza w Lublinie, na lotnisku w Tel Awiwie utknęła 10-osobowa grupa z Lublina. Mieli wracać do Polski w sobotę.

O młodzieży z Chełma, która także przebywa w Izraelu poinformował prezydent tego miasta Jakub Banaszek.