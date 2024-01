WOŚP idzie na rekord? „To prawdziwe szaleństwo!”

Hasło tegorocznej WOŚP to „Płuca po pandemii”. Zebrane do puszek i podczas internetowych aukcji pieniądze trafią na leczenie pacjentów mających problemy z płucami po pandemii koronawirusa. Fundacja zamierza kupić sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc na szpitalnych oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

>>> Co działo się podczas 32. finału WOŚP w Lublinie i regionie?

W niedzielę, tuż przed północą, poinformowano o aktualnym stanie zbiórki.

- To prawdziwe szaleństwo! Kończymy dzień z kwotą deklarowaną w wysokości 175 426 813 zł! Dziękujemy! Bez Was to by się nie udało! – czytamy na profilu WOŚP na Facebooku.

- Ale to nie koniec. Liczymy dalej! Ostateczną kwotę zebraną podczas 32. Finału WOŚP poznamy pod koniec marca – dodają przedstawiciele fundacji.

Tradycją jest, że co roku bite są kolejne rekordy pod względem zebranej sumy. Tegoroczna jest już zbliżona do tej, jaką udało się zebrać w 2019 roku (175,9 mln zł). Ubiegłoroczny, rekordowy wynik, wyniósł ponad 243 mln zł.

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma zostać podsumowany podczas konferencji prasowej zaplanowanej na godz. 15.