Wyrok w sprawie wypadku Beaty Szydło. Oskarżony kierowca seicento

W poniedziałek sąd w Krakowie warunkowo umorzył sprawę na rok. Sebastian Kościelnik, kierowca seicento został uznany za winnego, ale bez kary. Rozstrzygnięcie jest prawomocne.

Jak podaje reporter WP Paweł Figurski, sąd ostatecznie rozstrzygnął, że kolumna rządowa poruszała się bez włączonych sygnałów dźwiękowych. Ten obowiązek nie spoczywał jednak na kierowcy audi A8, które zderzyło się z seicento. Sygnały dźwiękowe musiały mieć włączone pierwszy i ostatni samochód z kolumny.

Sąd uzasadnił, że błąd Sebastiana Kościelnika polegał na tym, że przepuścił pierwszy samochód z kolumny rządowej. Potraktował go jako samochód uprzywilejowany. Potem, wykonując skręt w lewo, niejako ponownie włączał się do ruchu, co powinien uczynić ze szczególną ostrożnością.