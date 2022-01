97-latka nie było w domu, kiedy przyjechała do niego rodzina. Jego ciało znaleziono w pobliskim sadzie

Policjanci otrzymali zgłoszenie w tej sprawie w niedzielę około godz. 15.

- Wpłynęła informacja od rodziny o tym, że przyjechali w odwiedziny do 97-letniego krewnego, mieszkańca gm. Annopol. Mimo otwartych drzwi, nigdzie go nie zastali. Początkowo myśleli, że mężczyzna wyszedł do kogoś, ale w związku z tym, że nie pojawiał się przez dłuższy czas, postanowili wezwać służby - informuje mł. asp. Paweł Cieliczko z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

W pomoc w poszukiwaniach zaangażowali się policjanci. W odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań, w pobliskim sadzie, znaleźli zwłoki 97-latka.

Na miejsce przyjechali prokurator, biegły lekarz medycyny sądowej i technik kryminalistyki. Po oględzinach jako przyczynę śmierci wskazano wychłodzenie organizmu.

- Z ustaleń policji wynika, że senior miał zapewnioną stałą opiekę rodziny. Funkcjonował samodzielnie i nie potrzebował pomocy, mimo swojego wieku. Najbliżsi dowozili mu potrzebne rzeczy i opiekowali się nim na bieżąco - mówi mł. asp. Paweł Cieliczko.