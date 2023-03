Duże zmiany w rozkładzie jazdy w Kraśniku. Bilety po 4,40 zł

– W środę rano (1 marca – red.) autobusem MPK pojechałem do pracy, z mojego rodzinnego Urzędowa do Kraśnika. Autobus był pełny młodzieży, która jechała do szkół. Właśnie o to nam chodziło – mówi Andrzej Rolla, starosta kraśnicki.

– Dzięki uruchomieniu tych linii mieszkańcy gmin należących do ZKZK mogą łatwiej dojechać do Kraśnika, do szkół, na zakupy czy do urzędów – dodaje Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika.

19 linii autobusowych obejmuje swoim zasięgiem tereny czterech samorządów wchodzących w skład ZKZK: gminę Urzędów, gminę Dzierzkowice, gminę i miasto Kraśnik. Komunikacja autobusowa dociera do ponad 20 miejscowości, a długość linii komunikacyjnych to ponad 350 km.

Na utworzenie nowych linii ZKZK uzyskał dopłatę ze Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 4,2 mln złotych. Swój wkład finansowy, w wysokości 10 proc. ceny usługi przewozu, wnoszą też gminy. – Do uruchomieni systemu 19 linii komunikacyjnych przygotowywaliśmy się od półtora roku. Chcieliśmy bardziej skomunikować nasze miasto z okolicznymi gminami. Kraśnik, jako stolica powiatu, musi mieć dobre połączenie z okolicznymi gminami. Wracamy do historycznych linii, czyli dawana „4” z Urzędowem i „3” ze Słodkowem – mówi Wojciech Wilk.

19 linii autobusowych będzie kursować na trasach: Kol. Wyżnianka-Dąbrowa Bór * Kowalin-Kraśnik * Stróża-Urzędów * Karpiówka-Kraśnik * Kraśnik-Bęczyn * Mikulin-Kraśnik * Podlesie-Kraśnik * Stróża-Urzędów * Sosnowa Wola-Kraśnik * Podlesie-Kraśnik * Kraśnik-Popkowice * Lasy-Kraśnik * Ludmiłówka-Kraśnik * Słodków III-Kraśnik * Kraśnik-Wierzbica * Kraśnik-Kol. Wyżnica * Kraśnik-Stróża-Kraśnik * Lasy-Kraśnik * Kol. Wyżnianka -Kraśnik.

15 linii obsługuje kraśnickie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, a na 4 liniach jeździ dwóch przewoźników prywatnych: Ar-Trans A. Rozmuszcz i Usługi Transportowe ViA D. Krzysztoń.

– W pierwszym etapie budowy systemu uczestniczy miasto i gmina Kraśnik oraz gminy Urzędów i Dzierzkowice. Mam nadzieję, że związek będzie się rozrastać. Wstępne zainteresowanie wyraziła gmina Trzydnik – dodaje Wojciech Wilk.

Linie komunikacyjnej zostały podzielony na dwie strefy: miejską i pozamiejską. W strefie miejskiej Kraśnika ceny biletów nie uległy zmianie. Dodatkowo w strefie miejskiej nadal obowiązują wszystkie tzw. ulgi gminne, w tym bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej i osób, które ukończyły 60 lat.

W całej strefie pozamiejskiej ustalono jednakowe ceny biletów jednorazowych, czasowych i wieloprzejazdowych oraz biletów okresowych (bilet jednorazowy jednostrefowy kosztuje 3,40 zł, jednorazowy dwustrefowy: 4,40 zł, bilet miesięczny: 200 zł).

W strefie pozamiejskiej nie ustalono żadnych tzw. ulg gminnych. Obowiązywać będą wyłącznie ulgi ustawowe, np. dla uczniów w wysokości 49 proc. na bilety miesięczne, ale bez bonusu na bilety jednorazowe.

Rozkład jazdy jest dostępny na stronie MPK Kraśnik oraz na stronach gmin należących do ZKZK. Rozkłady powinny już także wisieć na przystankach.