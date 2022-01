Węgiel brunatny koło Kraśnika. "Złoże jest rozpoznane, ale nie eksploatowane"

– Złoże jest rozpoznane, ale nie eksploatowane – wyjaśniła Anna Kędzierawska, współautorka omawianego na środowej sesji programu, powołując się na „Bilans zasobów złóż i kopalin w Polsce” Państwowego Instytutu Geologicznego.

Złoże węgla brunatnego znajdujące się na terenie gminy Trzydnik Duży. – To dobra wiadomość dla tej gminy – skomentował Jacek Dubiel, przewodniczący rady.

– Ja oczywiście wiem o tym złożu – przyznał radny Henryk Flis, który włączył się do dyskusji. – W latach 1958-59 istniała kopalnia w Trzydniku Małym. Wydobywano węgiel brunatny. Wywożono go pociągami do różnych instytucji i fabryk. Ze względu na to, że jest to węgiel dość młody, niedojrzały, zaprzestano jego wydobycia. Choć oczywiście były też inne przyczyny, że ta kopalnia upadła. To była filia kopalni Komuna Paryska ze Śląska. I tutaj odsyłano górników, niemalże za karę. Z tego też wynikała jej jakość. Ale złoże jest na głębokości kilkunastu metrów. Jest po nim lej i w tej chwili jest tam woda, powstało takie sztuczne jeziorko, nawet dość głębokie. I dodał: – W Trzydniku miała być nawet budowana dzielnica dla górników, ale nic z tego nie wyszło.

Poza złożem węgla brunatnego na terenie powiatu są też złoża piasków i żwirów. „Do najintensywniej eksploatowanych należą złoża w okolicy miejscowości Wólka Gościeradowska w gminie Gościeradów, gdzie łączna powierzchnia wyrobisk wynosi około 6,5 ha.”