Kraśnik. Książka z dostawą do domu. Wystarczy zadzwonić do biblioteki

Akcja „Biblioteka w domu” realizowana w Kraśniku, skierowana do osób starszych, chorych i niepełnosprawnych sprawdza się zwłaszcza w czasie pandemii.

– Taką usługę nasza placówka prowadzi już od kilkunastu lat – przyznaje Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika. – Ale chcemy o niej przypomnieć przede wszystkim dlatego, że w cały regionie i niestety również w naszym mieście sytuacja epidemiczna jest coraz trudniejsza. To oferta, która szczególnie dobrze sprawdza się w dobie pandemii.

– Z możliwości dostarczenia książek do domów korzystają przede wszystkim nasi stali czytelnicy. Są to osoby starsze – przyznaje Michał Zimowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kraśniku. – Obecnie ze względu na wzrost liczby zakażeń koronawirusem zachęcamy do tej formy czytelnictwa. Ze względu na obostrzenia postanowiłem w dalszym ciągu utrzymać decyzję o tym, aby nie czytać w naszych kącikach czytelnictwa gazet i czasopism. Są osoby, które obawiają się o swoje zdrowie i wolą nie przebywać w grupie osób w zamkniętych pomieszczeniach. Do każdej z trzech naszych filii można przyjść i wypożyczyć książkę czy pisma do domu.

W ramach akcji „Biblioteka w domu” w całym Kraśniku jest wypożyczanych miesięcznie ok. 200 książek.

– Najczęściej są to kryminały, książki obyczajowe, sensacyjne, historyczne, ale też i wojenne – wylicza dyrektor MBP w Kraśniku. – Popularnością cieszą się też publikacje polskich autorów.

Wypożyczone publikacje dostarczają do domów czytelników bibliotekarze i wolontariusze. Usługa jest bezpłatna.

Tu można zamawiać publikacje do wypożyczenia: • dzielnica stara, Oddział dla Dorosłych, ul. Koszarowa 12A, nr tel. 603 153 490 • dzielnica fabryczna, Filia Nr 1, ul. Ks. St. Zielińskiego 3, nr tel. 603 153 290 • osiedle Piaski, Filia Nr 2, ul. Piaskowa 20, nr tel. 603 153 088.