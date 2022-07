Tour de Pologne 2022. Ile zapłaci Lublin, Zamość, Chełm?

Wczoraj władze województwa podpisały umowę z organizującą wyścig firmą Lang Team, reprezentowaną przez legendę polskiego kolarstwa Czesława Langa.

– W Tour de Pologne rodzą się talenty, oglądamy tu najlepszych, bo w wyścigu uczestniczą wszystkie najlepsze grupy zawodowe, które będą ścigać się po naszej pięknej Lubelszczyźnie. Lubelszczyzna, która będzie pokazana w prawie stu krajach świata, swoim wyglądem, pięknem i pofałdowaniem terenu odwołuje się do włoskiej Toskanii. Poprzez Tour de Pologne chcemy wykreować Lubelskie, żeby stało się drugą Toskanią, bo tu jest klimat, krajobraz i ludzie, tu wszystko jest najlepsze – mówi marszałek Jarosław Stawiarski (PiS).

Tegoroczna edycja TdP rozpocznie się 30 lipca w Kielcach. Peleton wyruszy stąd w stronę granicy z województwem lubelskim, a po jej przekroczeniu przejedzie m.in. przez Annopol, Józefów nad Wisłą, Kazimierz Dolny i Nałęczów. Meta będzie zlokalizowana w okolicach Poczty Głównej w Lublinie.

Trasa zaplanowanego dzień później etapu przebiega z Chełma do Zamościa przez wschodnią i południową część województwa, zahaczając m.in. o Hrubieszów, Tomaszów Lubelski i Szczebrzeszyn. Trzeci etap rozpocznie się natomiast w Kraśniku, skąd kolarze m.in. przez Modliborzyce pojadą w kierunku Podkarpacia i zlokalizowanej w Przemyślu mety.

– Przejedziemy przez wiele ciekawych miejscowości i chcemy pokazać całemu światu, że tutaj jest bezpiecznie, że turyści mogą tu przyjechać i Polska jest bardzo gościnna. To okazja do tego, by oprócz sportu promować nasz kraj – zapowiada Czesław Lang.

Kwota, jaką Urząd Marszałkowski wyda w związku z wyścigiem, jest prawie dwukrotnie większa niż przed rokiem, kiedy przez nasz region przebiegała trasa dwóch etapów. Wtedy promocja podczas TdP kosztowała lubelskich podatników niespełna 415 tys. zł (dla porównaniu na tegoroczny festiwal „Dwa Brzegi” urząd przeznaczył 80 tys. zł). – Wyższa wartość umowy wynika z większego pakietu świadczeń promocyjnych oraz z faktu, że aż trzy etapy odbywają się w naszym regionie – wyjaśnia rzecznik prasowy marszałka Remigiusz Małecki (PiS).

Ale organizację wyścigu mniejszymi, ale równie imponującymi kwotami wspierają także inne lokalne samorządy. Lublin zapłaci 325 tys. zł, a Chełm, Zamość i Kraśnik – po 150 tysięcy. 30 tys. zł firmie Lang Team przeleje Hrubieszów, w którym została zlokalizowana jedne z premii lotnych. Podobne znajdą się na trasie pierwszego etapu w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie. Obie gminy zapłacą za to po ok. 10-15 tys. zł, a 30 tys. zł dołoży puławskie starostwo. Według ostatniego dostępnego sprawozdania finansowego (za 2020 rok) spółka Lang Team miała 21,6 mln zł przychodów i 2,72 mln zysku netto.

Tour de Pologne zakończy się 5 sierpnia w Krakowie.