Niebezpieczne znalezisko w kopalni piasku

Niewybuchem okazała się bomba lotnicza. Operator miał sporo szczęścia, gdyż niebezpieczny ładunek zaklinował się pomiędzy zębami łyżki koparki.

Na szczęście w okolicy nie było osób postronnych ani zabudowań, z których trzeba by było ewakuować ludność. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, którzy przybyli na miejsce zabezpieczyli teren do czasu przybycia saperów. Ci zabezpieczyli 80 centymetrowy ładunek, a następnie zabrali go w miejsce, w którym mógł on zostać bezpiecznie zdetonowany.

Pamiętajmy, że w przypadku znalezienia takich niebezpiecznych materiałów nie należy ich dotykać, przerzucać i przenosić. Powinniśmy niezwłocznie zawiadomić policję i nie zbliżać się do niebezpieczeństwa.