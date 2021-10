Kraśnik: Odbiorą trawę i liście przez siedem miesięcy w roku

– Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, w szczególnie mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, którzy wielokrotnie w ciągu ostatniego roku zgłaszali potrzebę zmiany sposobu odbioru odpadów zielonych. I tego ta zmiana regulaminu dotyczy – wyjaśniła radnym Sylwia Łukasik, kierownik Wydziału Gospodarski Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W imieniu burmistrza miasta zgłosiła też autopoprawkę, dotyczącą częstotliwości odbierania tego typu odpadów, które mają być odbierane co przynajmniej 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Podobnie jak jest to teraz mogą być też przekazane do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Odpady zielone z utrzymania terenów zielonych przy nieruchomości – w szczególności: skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, zrębki drewniane, korę, a także reszki roślin pozbawionych ziemi – należy umieszczać w dostarczonych workach koloru brązowego.

Odpady zielone będą odbierane od mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy nie korzystają z kompostowników. Z danych urzędu miasta wynika, że na ok. 3,5 tys. domów jednorodzinnych, prawie 500 gospodarstw jednorodzinnych zgłosiło kompostowanie (dzięki czemu mieszkańcy korzystają z ulgi za kompostowanie).