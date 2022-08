Prąd coraz droższy, lampy nie świecą tak jasno. "Będziemy szukać oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia"

– Do końca stycznia tego roku obowiązywała dwuletnia umowa na dostawę energii z firmą wyłonioną w przetargu – wyjaśnia Daniel Niedziałek z Biura Burmistrza Kraśnika. – W ramach umowy obsługiwany był Urząd Miasta i miejskie placówki oraz instytucje – szkoły, przedszkola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i Promocji i ponad 100 punktów zasilania oświetlenia ulicznego. Za kilowatogodzinę energii czynnej, bez opłat dystrybucyjnych, miasto płaciło mniej niż 50 groszy.

Urząd ogłosił kolejny przetarg. Tyle, że żaden z dostawców nie wziął udziału w kolejnym postępowaniu na okres dwuletni. – Bo sytuacja na rynku energetycznym była i nadal jest bardzo niestabilna – zaznacza Niedziałek. – Najniższa oferta w przetargu na okres do sierpnia tego roku była na kwotę 1 mln 99 tys. zł. W kolejnym przetargu – na cztery miesiące, czyli do końca tego roku – najniższa oferta wyniosła już 2 mln 050 tys. zł. W porównaniu do stycznia tego roku koszt jednego kilowata wzrósł do ok. 2,28 zł, czyli ponad czterokrotnie. Możemy też korzystać ze sprzedaży rezerwowego zapewniającej ciągłość zaopatrzenia w energię, ale koszty w takim wariancie też są wysokie, a nawet bardzo wysokie.

– Szykujemy się do kolejnego przetargu, ale jest oczywiste, że wraz ze wzrostem cen energii wchodzimy w bardzo trudny okres – podkreśla Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika. – Będziemy szukać oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia. Już takie działania wprowadzamy tam, gdzie mamy zdalne sterowanie oświetleniem ulicznym, ograniczając czas działania i moc lamp. Zrealizowaliśmy już projekt „Modernizacja oświetlenia w mieście Kraśnik” i wymieniliśmy 1509 sztuk opraw na energooszczędne oprawy LED oraz zainstalowaliśmy 40 punktów sterowania.

Teraz urząd wymienia „1905 sztuk opraw oświetlenia drogowego starego typu na energooszczędne oprawy LED”. Jak zapowiadają urzędnicy, „zmodernizowanych zostanie 60 szaf sterujących oświetleniem z zainstalowaniem inteligentnego sterowania”. Ma to przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez miasto.