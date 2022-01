Raz to za mało. PiS otwiera drogę dwa razy

Otwarcie numer 1

W sylwestra na stronie internetowej starostwa powiatowego w Kraśniku, a także na profilu powiatu na FB, pojawiła się informacja, że m.in. marszałek województwa Jarosław Stawiarski, radna wojewódzka z Kraśnika Anna Baluch, starosta kraśnicki Andrzej Rolla i przewodniczący rady powiatu kraśnickiego Jacek Dubiel „oficjalnie otworzyli trasę dla podróżujących” (wszyscy z PiS lub związani z tą partią).

Na zdjęciach widać też Zbigniewa Dżugaja, wiceprezesa PGE Dystrybucja (bliskiego współpracownika Stawiarskiego), a także Mirosława Włodarczyka, byłego burmistrza Kraśnika (startował z poparciem PiS). – Zostałem zaproszony, podobnie zresztą jak wszyscy ówcześni moi zastępcy, czyli pan Stawiarski, Dżugaj i Dubiel – wylicza Włodarczyk. – Walczyliśmy o tę drogę. Cieszę się, że ta inwestycja została doprowadzona do końca.

– 31 grudnia był briefing prasowy (Dziennik nie był o nim uprzedzony – red.) dotyczący tej inwestycji, na który zostałem zaproszony. Nie my byliśmy organizatorami tego spotkania – uprzedza Andrzej Rolla. Na miejsce przyjechała państwowa telewizja, a obszerny materiał z otwarcia ukazał się w „Panoramie Lubelskiej”.

Otwarcie numer 2

Wojciech Wilk (PO), burmistrz Kraśnika, zaproszenia na sylwestrowe otwarcie nie dostał. – 31 grudnia burmistrz otrzymał zaproszenie na otwarcie drogi wojewódzkiej 833, które będzie miało miejsce 4 stycznia. Zaproszenie zostało przesłane z Zarządu Dróg Wojewódzkich, w imieniu ZDW i marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego – informuje Daniel Niedziałek z Biura Burmistrza Miasta Kraśnik.

Wtorkowe otwarcie odbędzie się ze znacznie większą pompą. I z większą liczbą lokalnych VIP-ów. Na 833 będzie tłoczno, bo tylko „wstępna lista” gości liczy aż 60 nazwisk. Wśród zaproszonych są np. wicepremier Jacek Sasin, ministrowie: infrastruktury Andrzej Adamczyk, funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, edukacji i nauki Przemysław Czarnek, czy wiceminister finansów Piotr Patkowski. Warszawski desant uzupełnią lokalni politycy: radni sejmiku, wicewojewoda, ponownie kraśnickie władze powiatowe i miejskie, a także szefowie policji, straży pożarnej, a nawet „dowództwo Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej”.

Na jak najwyższym poziomie

Kamil Jakubowski, rzecznik prasowy ZDW wylicza jeszcze lubelskich parlamentarzystów. Ale nie wszyscy mogą pochwalić się zaproszeniem. Sławomir Jawor z biura poselskiego Joanny Muchy (Polska 2050) informuje, że posłanka nie otrzymała zaproszenia na wtorkowe przecięcie wstęgi. Nie ona jedna. – Nie mam takiego zaproszenia – mówi nam Marta Wcisło z PO. – Przecież to wydarzenie ma jeden cel: propagandę i pokazanie sukcesu władzy. Moja obecność, jak kogokolwiek z opozycji, jest tam niepożądana.

Ale czemu w ogóle drogę otwiera się po raz drugi? Rzecznik Jakubowski tłumaczy to tak: w ostatni piątek puszczono ruch po 833, bo tego poranka wpłynęła zgoda od wojewody na użytkowanie trasy. – Była robiona dla mieszkańców i dlatego postanowiliśmy ją im udostępnić najszybciej jak to jest możliwe – mówi. I objaśnia zawiłości techniczne: – Otwarcie zdecydowaliśmy się zorganizować 4 stycznia z tego powodu, by móc na nie zaprosić przedstawicieli prasy oraz rządu RP. Jest to na tyle duża inwestycja, która była potrzebna mieszkańcom powiatu kraśnickiego i dlatego chcieliśmy, by jej oficjalne otwarcie stało na jak najwyższym poziomie.

Część 833 zostanie zamknięta we wtorek już o godz. 10, aby zacząć przygotowania do otwarcia. To rozpocznie się ok. 12 i potrwa do 13. Obwodnica ma około 8,5 km, kosztowała prawie 90 mln zł.