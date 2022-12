Sekretarz gminy Gościeradów musi odejść. Przez decyzję Andrzeja Dudy

Ostatnie dni akcji kibiców Motoru „Żółto-Biało-Niebieska Gwiazdka”

Akcja Stowarzyszenia Kibiców Motoru Lublin „Żółto-Biało-Niebieska Gwiazdka” nabiera tempa. We wtorek po południu udało się już zebrać ponad 13 tysięcy złotych. A to na pewno nie koniec. Kto chce pomóc musi się jednak pośpieszyć, bo akcja potrwa jeszcze tylko przez kilka dni – do Świąt Bożego Narodzenia.