Sprzątanie cmentarza żydowskiego w Kraśniku. Każdy może pomóc

– Kto wie czy nie będzie to jedna z ostatnich takich akcji, ale nie dlatego, że ktoś ma coś przeciwko – akcentuje dr Dominik Szulc, historyk PAN, społeczny opiekun zabytków powiatu kraśnickiego. – Są bowiem dość zawansowane plany aby zrewitalizować ten cmentarz. Aby przywrócić temu miejscu w miarę pierwotny wygląd, bo o powrocie wszystkich macew nie może być mowy. Mam nadzieję, że w perspektywie 2022 r. będzie możliwa taka rewitalizacja cmentarza, tak by faktycznie nie wymagał co pewien czas zabiegów pielęgnacyjnych.

W tym roku będzie to już drugie sprzątanie cmentarza.

– Poprzednie zorganizował pan dr Tomasz Cebulski z Krakowa. Zebraliśmy bardzo dużo odpadów, bo ok. 150 worków ze śmieciami. Było to głównie szkło – dodaje dr Szulc.

Niestety nie wszystko udało się wyzbierać. Poza tym od czerwca przybyło też śmieci

– Pamiętajmy o tym, że tam spoczywają kraśniczanie i należy im się szacunek – apeluje o pomoc dr Szulc. – Nie przyjmuję argumentów, że ta „druga strona” o to miejsce nie dba. Po pierwsze jest to jeden z wielu cmentarzy żydowskich w Polsce. Po drugie Żydzi, którzy zostali tutaj pochowani nie mają w większości potomków, bo Niemcy wymordowali niemal wszystkich. Dlatego też ci, którzy czują się w obowiązku, nie chcą być obojętni na to jak to miejsce wygląda, zbiorą się i będą porządkować ten cmentarz.

Na sprzątanie należy zabrać grube rękawice a także buty na stosunkowo grubej podeszwie.

– Jest bowiem dużo potłuczonego szkła, który zbiera się długo i ręcznie – podkreśla dr Szulc. – Jeśli wybiera się więcej osób to warto też by ktoś z grupy zabrał grabie z gęstym sitem. Może przydać się też sekator. Worki będą.

Sprzątanie tzw. nowego cmentarza żydowskiego w Kraśniku rozpocznie się we wtorek, przed godz. 12, od strony skrzyżowania ulic Szewskiej i Dolnej. Można dołączyć też później. Podczas sprzątania zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna macew.