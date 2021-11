Kraśnik. Szpital chce leczyć więcej pacjentów. Co się zmieni?

Michał Jedliński, dyrektor SP ZOZ w Kraśniku omówił na ostatniej sesji Rady Powiatu Kraśnickiego program naprawczy, który szpital realizuje, w związku z poniesioną stratą finansową. – To trzeci z kolei program naprawczy – wyjaśnił dyrektor.

„Celem opracowania jest zapoznanie podmiotu tworzącego i innych interesariuszy z aktualną sytuacją ekonomiczno-finansową szpitala oraz propozycjami zmian usprawniających funkcjonowanie oddziałów oraz poprawiających rentowność szpitala” – czytamy na wstępie liczącego 30 stron dokumentu.

Rejestracja

Wśród podejmowanych działań jest kontynuacja tych już rozpoczętych. Lecznica dąży bowiem do dalszego usprawnienia pracy przychodni specjalistycznej.

– Została uruchomiona centralna rejestracja medyczna telefoniczna. Ona działa bardzo sprawnie – ocenił dyrektor.

Rejestracja ma zostać wkrótce rozszerzona.

– Będzie to wraz z końcem tego roku lub na początku przyszłego – określił ramy czasowego Michał Jedliński. – Poszerzymy ją o rejestrację do pracowni diagnostycznych. Chcemy też informować pacjentów o zbliżającej się wizycie w przychodni. Będziemy rozsyłać SMS-y, że np. jutro czy pojutrze proszę pamiętać o wizycie w naszej poradni, ponieważ terminy do przychodni są mimo wszystko dosyć odległe. Zwiększymy dzięki temu przepustowość i zmniejszymy kolejki.

Leczenie bólu

W lecznicy została uruchomiona poradnia leczenie bólu. Istnieje też możliwość leczenia przewlekłego bólu na Oddziale Chirurgii Ogólnej. Dyrektor kraśnickiego SP ZOZ przyznał, że będzie starał się jak najbardziej rozpropagować tę informację.

– Upowszechnimy ją dzięki uprzejmości panów wójtów i burmistrzów, którzy zaoferowali, że w informatorze, który wydają będą się pojawiać informacje na temat funkcjonowania naszego szpitala. Skierujemy też informację do lekarzy specjalistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z wytycznymi co do zaleceń, żeby kierować pacjentów do naszej poradni – dodał Jedliński.

Na tym nie koniec, bo szpital chce też drożyć program dla pacjentów po operacjach.

– Dotyczący monitorowania rany pooperacyjnej, za pomocy aplikacji w telefonie – wyjaśnił Michał Jedliński. – Pacjenci mieliby kontakt z naszymi lekarzami i moglibyśmy zdalnie monitorować proces gojenia się ran pooperacyjnych.

Rozbudowa

Szpital rozpoczął też wartą ponad 30 mln zł rozbudowę placówki, polegającą na dobudowie pawilonu (przy ul. Chopina), do którego ma zostać przeniesiony z dzielnicy fabrycznej Odział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy. – Wykonawca obiecuje, że w przyszłym roku w kwietniu będziemy mieć stan surowy zamknięty budynku. I dodał: Na razie nie mamy opóźnień w realizacji inwestycji.

Lecznica w ramach tej unijnej inwestycji kupiła już tomograf komputerowy. – Jest montowany w dotychczasowej lokalizacji. Zostanie przeniesiony do nowego budynku, po oddaniu go do użytku – zaznaczył Jedliński.

Modernizacje

Władze szpitala zleciły też przygotowanie dokumentacji ws. rozbudowy zakładu opiekuńczo-leczniczego.

– Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji. Tak samo jak w przypadku modernizacji budynku dla oddziału chorób płuc i gruźlicy – przekazał radnym dyrektor.

W planach jest też modernizacja budynku przy ul. Niepodległości, aby było możliwe przeniesienie oddziału neurologii i rehabilitacji neurologicznej (zaplanowane 2023 lub 2024 r.).

SOR

Potrzebna będzie rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, „ponieważ pomieszczenia są bardzo ciasne” a także remont i modernizacja oddziałów: neurologicznego, chorób wewnętrznych, anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i endoskopowej.

– To są te oddziału, które w ramach programów unijnych nie były dotychczas remontowane. I gdybyśmy to wszystko zrobili to mamy piękny, dostosowany do obecnych wymogów, komfortowy szpital – dodał dyrektor.

Potrzebne pieniądze? Ok. 50 mln zł.

– Z tym, że to nie jest kwota którą ktokolwiek będzie w stanie wyłożyć w przeciągu kilku lat – nie kryje Jeliński, który prognozował, że mogłoby się to udać w perspektywie 10 lat.

Pilne roboty

Przed szpitalem są też prace, których odłożyć na nieco późniejszy termin się nie da. Chodzi o remont szpitalnej kuchni. – Ponieważ mamy warunkowe dopuszczenie kuchni do użytkowania wydane przez sanepid. Mamy czas do połowy przyszłego roku na zrealizowane wszystkich zaleceń, albo inaczej kuchnia zostanie zamknięta – przyznał dyrektor.

Zapowiedział też, że w przyszły roku zostanie wykonane zabezpieczenie szpitala w awaryjne ujęcie wody. Konieczny jest też remont pomieszczeń do składowania odpadów medycznych.

Dyrektor ma zastępczynię

Agata Płudowska-Stec od października br pełni funkcję zastępcy dyrektora SP ZOZ w Kraśniku ds. medycznych. Jest specjalistą medycyny ratunkowej. Zawodową karierę rozpoczęła w SPSK nr 1 w Lublinie, specjalizację kontynuowała w szpitalu dziecięcym. Od wielu lat współpracuje z SPSK4 w Lublinie, gdzie jest lekarzem dyżurnym. Do niedawna była szefem SOR w Parczewie. Po objęciu funkcji zastępcy dyrektora ds. medycznych kieruje też kraśnickim SOR-em.