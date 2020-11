Szpital w Kraśniku dostanie więcej tlenu medycznego z 6-tonowego zbiornika

Kiedy znikną ograniczenia do 80 km/h na S17? "Patrole w nieoznakowanych radiowozach mają żniwa"

Kiedy znikną ograniczenia do 80 km/h na S17, od początku obwodnicy Kołbieli do węzła Lubelska – pytają się kierowcy. Dwupasmówka zachęca do dociśnięcia gazu, a na to czekają policjanci w nieoznakowanych BMW.