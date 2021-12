Większe wydatki mieszkańców Kraśnika. Nie tylko za śmieci

– Na początek dobre informacje, bo mieszkańcy Kraśnika „coraz lepiej” segregują śmiecie – co przyznała Sylwia Łukasik, kierująca Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, choć „idealnie nie jest”. Problemem w mieście jest niestety ilość produkowanych odpadów. Z danych za 2020 r., przedstawionych na ostatniej sesji Rady Miasta wynika, że średnio jeden mieszkaniec Kraśnika produkuje rocznie aż 401 kg odpadów. Podczas gdy średnia wojewódzka jest na poziomie 234 kg na osobę na rok.

Problemem jest też brak umów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które powinni zawierać przedsiębiorcy. Na szczęście kontrole Straży Miejskiej przynoszą rezultaty. – Po akcji wiosennej ok. 200 podmiotów zawarło umowy z firmami odbierającymi odpady – podliczyła Łukasik. – Takie akcje będziemy prowadzić nadal. Będziemy kontrolować, uświadamiać i sprawdzać – zapowiedziała Sylwia Łukasik.

Będą weryfikowane też umowy śmieciowe, które urzędnicy porównują z innymi bazami np. tą dotyczącą programu Rodzina 500+.

Więcej za śmieci

Mimo tego opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów od nowego roku wzrośnie. Co prawda nie o 10 zł, jak pierwotnie zaproponował Ratusz – z obecnych 17 zł za osobę miesięcznie do 27 zł za osobę miesięcznie. Po krytyce ze strony opozycji: ”nie możemy serwować mieszkańcom podwyżki na poziomie 60 proc.” (radna Anna Jaszowska, PiS), „cena w wysokości 27 zł jest dla nas nie do przyjęcia” (wiceprzewodniczący Jarosław Jamróz z PiS, który zapowiedział że radni z jego klubu będą głosować przeciwko) padła prepozycja, aby nowa stawka była nieco niższa – na poziomie 23 zł za osobę miesięcznie. Po sugestii szefa klubu radnych burmistrza Krzysztofa Ślusarza (Porozumienie i Rozwój) na tę stawkę zgodził się burmistrz.

Dalej będą obowiązywać dwie ulgi: za kompostowanie – 2 zł od osoby i dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny – 5 zł od osoby.

Mimo to głosujących za podwyżką było niewielu, bo tylko sześcioro radnych z klubu burmistrza. Troje radnych zagłosowało przeciwko (Jan Albiniak, Paweł Kurek i Iwona Włodarczyk). Pozostali głosujący – 10 radnych, w tym radni z PiS wstrzymali się od głosu.

Podatki w górę

W 2022 r. wyższe będą też podatki. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że podwyższanie podatków nie jest decyzją ani łatwą ani popularną, ale czasem konieczną – zaznaczył na posiedzeniu burmistrz Wojciech Wilk. – A w naszym przypadku składa się na to kilka czynników.

Burmistrz Kraśnika zwrócił uwagę na zmiany ustawowe, których konsekwencją są mniejsze wpływy do budżetu miasta. – Przede wszystkim mam na myśli zmniejszony wpływ z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek ten stanowi bardzo duży udział w budżecie miasta. W 2020 r. otrzymamy kwotę ponad 23 mln zł. Niemniej w stosunku do 2021 r. kwota ta będzie o 2 mln 106 tys. zł mniejsza – podliczył Wilk.

Burmistrz zwrócił też uwagę na zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania miasta w tym m.in. za energię elektryczną i remonty dróg. – Po trzecie wzrost wydatków na oświatę – podał Wojciech Wilk.

Dodał, że miasto będzie potrzebować też pieniędzy na tzw. wkład własny, w przypadku inwestycji z dofinansowaniem. Jego zdaniem nie bez znaczenia są też wydatki na walkę w COVID-19. – Pół miliona złotych umorzeń w 2021 r. przeznaczyliśmy na pomoc dla przedsiębiorców – podliczył Wilk.

Zgodnie z podjętymi uchwałami, w przyszłym roku zmienią się stawki podatków, w tym od nieruchomości, np. w przypadku budynków mieszkalnych – stawka wyniesie 0,82 zł za mkw powierzchni użytkowej (obecnie to 0,62 zł). W przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej będzie to 22,20 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej ( dotychczas było to 21 zł). Większy będzie też podatek dla supermarketów (powierzchnia sprzedaży powyżej 600 mkw) – „maksymalna stawka” 25,74 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (obecnie to 23,10 zł).

Wzrośnie też wysokość rocznych stawek od środków transportowych, „podwyższenie o kwotę średnio 100 zł od jednego pojazdu”.

Na tym samym poziomie będzie tylko opłata od posiadania psów (40 zł rocznie od jednego psa).