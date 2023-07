Zachodnia obwodnica Kraśnika. Na razie będą warianty

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na opracowanie koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Kraśnika w ramach drogi wojewódzkiej nr 855. Dokumentację wykona krakowska firma SWECO POLSKA.

– Tą drogą nie tylko skrócimy dojazd ze Stalowej Woli do Kraśnika, ale także otworzymy tereny inwestycyjne. Jestem przekonany, że dzięki połączeniu jej z drogą wojewódzką nr 833, obwodnica ta będzie atrakcyjnym fragmentem transportowej mapy Lubelskiego – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Firma ma przygotować analizę wariantów przebiegu nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855, mającego początek w miejscowości Olbięcin i koniec na obrzeżach Urzędowa, na włączeniu w drogę wojewódzką nr 833. Koszt inwestycji to niemal 1,6 mln zł. Firma z Krakowa ma trzy miesiące na przedstawienie pięciu wariantów przebiegu obwodnicy.

– Słyszeliśmy o planach budowy drogi już jakiś czas temu. Może to dobre rozwiązanie z punktu widzenia mieszkańców Urzędowa, ale dla nas budowa drogi kosztem lasu jest nie do pomyślenia – powiedział nam mieszkaniec Kraśnika, obawiający się o drzewa w lesie przy dzielnicy fabrycznej. – Wielu kraśniczan z dzielnicy fabrycznej chętnie korzysta z lasu, jako miejsca do uprawianiu sportu, biegania, chodzenia z kijami i zwykłych spacerów. Najpierw wycinka, a teraz to... Boimy się, że odcinek łączący Urzędów z Kraśnikiem będzie biegł przez okoliczny las oraz pola i to będzie skazanie kraśnickiego lasu na powolne umieranie – dodaje.

Prace zespołu z Krakowa będą głównie polegać na zebraniu niezbędnych materiałów, danych oraz informacji, na podstawie, których ustalone zostaną warianty przebiegu nowych korytarzy planowanej drogi i powiązania z istniejącą siecią drogową. W lokalizacji wariantów uwzględnione zostaną między innymi uwarunkowania – techniczne, bezpieczeństwa ruchu, społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, a także funkcjonalne.

– Etapem finalnym prac zespołu projektowego będzie uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach planowanego zadania, wskazanie optymalnego wariantu inwestycji oraz oszacowanie jej kosztów – mówił Maciej Olejarczyk, dyrektor Biura Projektów w Krakowie.