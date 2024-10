Kolejnych 19 kilometrów ekspresówki do Zamościa. Za cztery lata

To szósty z dziewięciu odcinków pomiędzy Piaskami a Hrebennem, który przeszedł do realizacji. Pobiegnie przez gminy Krasnystaw, Izbica oraz Stary Zamość. Zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej DK 17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Przekroczy rzekę Wieprz, linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec-Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego.

– W ramach inwestycji wybudujemy 16 obiektów inżynierskich, w tym trzy węzły drogowe: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planowana jest też budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu, a także estakad i mostów m.in. nad rzekami Żółkiewka i Wieprz. Wybudujemy i przebudujemy w sumie ok. 30 km dróg niższych kategorii do obsługi ruchu lokalnego – wymienia Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca ma 41 miesięcy na zrealizowanie inwestycji. Na etapie prac budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od połowy grudnia do połowy marca. Oddanie drogi do użytku planowane jest w drugiej połowie 2028 roku. Po podpisaniu umowy kolejnym krokiem będzie opracowanie przez wykonawcę projektu budowlanego, a także uzyskanie wymaganych zezwoleń, w tym m.in. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Złożenie wniosku do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID planowane jest jesienią przyszłego roku.

To kolejny odcinek trasy S17 z Piask w kierunku Zamościa i dalej do granicy z Ukrainą w Hrebennem, który przeszedł do realizacji. Z końcem września drogowcy podpisali umowę na odcinek Piaski Wschód – Łopiennik.

– Wyłoniliśmy już wykonawców sześciu odcinków tej drogi o łącznej długości ok. 94 km, natomiast dla dwóch, w sumie ok. 20 km, trwają prace przygotowawcze w ramach drugiego etapu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej – dodaje Łukasz Minkiewicz. Ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawców tych odcinków jest planowane w przyszłym roku.