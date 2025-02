Lodowisko pęka w szwach. Zamkną je później, niż zakładali

Otwarcie sztucznego lodowiska na rynku w Krasnymstawie okazało się strzałem w dziesiątkę. Zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu jest bardzo duże. Od momentu otwarcia, czyli 21 grudnia do ostatniego weekendu z jazdy na łyżwach skorzystało mnóstwo młodszych i starszych mieszkańców miasta i okolic. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji doliczył się ponad 16 000 wejść.

Był plan, żebt zainstalowana po raz piewszy w mieście sztuczna ślizgawka działała do końca lutego, ale właśnie ogłoszono, że jest szansa na przedłużenie sezonu do niedzieli, 2 marca. Z zastrzeżeniem, że stanie się tak, jeśli pogoda na to pozwoli.

Przypomnijmy, że sztuczne lodowisko w Krasnymstawie jest czynne codziennie od godz. 10 do 21 z dwiema przerwami technicznymi. Pierwsza jest między 13 a 14, a druga w godz. 17-18. To czas potrzebny na uporządkowanie tafli.

Bilety normalne kosztują 15 zł, ulgowe (dla dzieci, młodzieży i studentów do 25 roku życia) są o 5 zł tańsze. Jeszcze mniej, bo 8 zł płaci się za wejściówki grupowe. Te są zarezerwowane dla grup co najmniej 10-osobowych, dzieci i młodzieży szkolnej z opiekunem. Zdecydowanie taniej płacą posiadacze Karty Dużej Rodziny. W tym przypadku bilet normalny kosztuje 7,5 zł, a ulgowy 5 zł.

Bilet upoważnia do korzystania z lodowiska przez 45 minut.

Cała konstrukcja lodowiska nie jest własnością miasta. Dostarczyła je i zainstalowała firma zewnętrzna. Samorząd płaci za to ponad 300 tys. zł.