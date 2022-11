Lubelskie. Mercedes dachował na drodze nr 17

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 11. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący mercedesem nie dostosował prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu, gdzie dachował.

– Badanie alkomatem wykazało także, że 44-letni mieszkaniec powiatu opolskiego był w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyźnie na szczęście nic poważnego się nie stało – dodaje aspirant Jolanta Babicz z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.