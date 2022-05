Na chodniku ślady krwi przysypane piaskiem. Pijackim rajdem przerwała szczęśliwe życie rodziny

Chłopiec płakał i krzyczał: Mama!

W sobotni poranek pani Agnieszka wyjechała rowerem z domu. W foteliku siedział jej 3-letni synek Ignaś. Jechali w stronę krasnostawskiego Rynku. Zaledwie około 150 m od bramy jej domu w kobietę z dzieckiem wjechała masywna toyota prowadzona przez Annę K. Auto pojawiło się z tyłu, rowerzystka go nie widziała, nie mogła zareagować.

Uderzenie musiało być silne. Sąsiad w chwili wypadku był na swoim podwórku. Kątem oka zobaczył coś lecącego, pomyślał, że to może ktoś się przewrócił na hulajnodze. Jak nam opowiada, kobieta przeleciała w powietrzu około 20 metrów. Fotelik, w którym siedział chłopiec, rozprysł się na kawałeczki.

– Byłam w domu, gotowałam obiad. Teściowie mieszkają obok i zajmowali się moimi dziećmi. Teściowa zadzwoniła do mnie o godz. 10.21 i powiedziała co się stało – opowiada pani Sylwia, sąsiadka i koleżanka pani Agnieszki. – Pobiegłam tam. Myśleliśmy z teściem, że będziemy ich jeszcze ratować. Ona leżała na boku, widać było, że ma wszystko połamane, nogi i ręce były powykręcane. A ten malutki siedział. Ja go nie poznałam najpierw, bo był calutki zakrwawiony.

Krwawił z nosa, z uszu, z buzi. Strasznie płakał, piszczał i krzyczał: Mama!. Ona była cały czas nieprzytomna – kobieta z trudem wspomina to, co zobaczyła.

Pani Agnieszka razem z mężem mają czworo dzieci. Oprócz najmłodszego chłopca, są jeszcze trzy starsze dziewczynki. – I te trzy córki przybiegły na miejsce. Ludzie je odciągali, ale one to wszystko widziały – opowiada pani Sylwia.

Wspomina również, że w pierwszej chwili nie skojarzyła, że pijana kobieta, która znajdowała się w pobliżu, mogła prowadzić samochód.

– Zastanawiałam się, co to za baba łazi pijana. Myślałam, że jakaś alkoholiczka po prostu przechodziła ulicą – mówi sąsiadka. Zapamiętała też co mówiła Anna K.: – Powtarzała cały czas: „ja ich nie zabiłam, ja ich nie zabiłam”.